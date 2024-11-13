SHOT: Блиновская может выйти на свободу к Новому году и провести праздники с мужем и детьми

Елена Блиновская может быть освобождена к Новому году. В связи с признанием ее банкротом и оказанием помощи следствию, есть вероятность ее скорого выхода из СИЗО, сообщил SHOT.

По словам адвокатов блогера, сейчас существует реальная надежда, что Елена сможет вернуться домой к детям к праздничным дням. Если так произойдет, ее супруг Алексей Блиновский сможет взять короткий отпуск в рамках службы на СВО, чтобы провести время с семьей.

Несмотря на банкротство и возможное заключение, Елена все еще сможет сохранить финансовые средства. Следствие установило, что у нее имеются счета в Объединенных Арабских Эмиратах.

Прокуратура России обратилась к правоохранительным органам ОАЭ с запросом о ее имуществе, но ответа пока не поступило.

Суд в Москве подтвердил тяжелое финансовое положение Блиновской. Общая сумма ее долгов по налогам и штрафам составляет 1,17 млрд руб. Что касается имущества Алексея Блиновского, его продажа может быть разрешена финансовым управляющим в рамках процесса банкротства Елены Блиновской.

Ранее сообщалось, что суд в Москве признал блогера Елену Блиновскую банкротом по ее ходатайству. Процедура реализации ее имущества уже начата.