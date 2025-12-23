Юрист предупредила об ответственности за сувениры с Долиной

Ажиотажный спрос на необычные сувениры с изображением певицы Ларисы Долиной захлестнул российские маркетплейсы. На волне скандальной известности продажи картонных масок, постеров и даже ростовых фигур взлетели на сотни процентов, сформировав парадоксальный «эффект Долиной». Как поясняет адвокат Полина Денисова, использование изображения человека без его согласия прямо запрещено ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, также нарушаются и авторские права фотографов, чьи снимки незаконно тиражируются. Нарушителям грозят иски и штрафы, которые могут достигать миллионов рублей. Уже появилась информация, что Долина подала в суд на производителей ростовых кукол, что задает тревожный для бизнеса прецедент.

Юрист добавила, что итогом этого бума становится классическая ситуация, когда сиюминутная маркетинговая выгода сталкивается с жесткими правовыми реалиями. Пока одни зарабатывают на хайпе, другие готовятся к длительным и затратным судебным разбирательствам. «Эффект Долиной» таким образом работает в обе стороны: принося быструю прибыль продавцам сувениров, он одновременно запускает механизм юридической ответственности, которая может полностью ее аннулировать.

