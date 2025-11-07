Юрист раскрыл, чем грозит Сотниковой спор с косметологом

Конфликт между телеведущей Верой Сотниковой и косметологом Зухрой Амин, начавшийся с процедуры нитевого лифтинга, перерос в судебное разбирательство с взаимными финансовыми претензиями. После проведенной операции Сотникова заняла у косметолога миллион рублей на строительные нужды, но вскоре обнаружила дефекты процедуры и частично потраченные средства вернуть отказалась. Юрист Александр Хаминский в интервью Общественной Службе Новостей поясняет , что эти правоотношения следует разделить на два независимых процесса.

По его словам, с одной стороны, факт получения и использования денежных средств обязывает Сотникову вернуть долг, а при отсутствии договора займа речь может идти о неосновательном обогащении с начислением процентов по ключевой ставке. С другой стороны, требования о компенсации за некачественную услугу потребуют независимой экспертизы, проведение которой теперь затруднено из-за последующей коррекции в другой клинике.

Юрист отметил, что правовыми последствиями для сторон станет вероятное взыскание долга с телеведущей при минимальных шансах на удовлетворение ее встречных претензий. Российская судебная практика редко присуждает значительные компенсации за моральный вред, особенно при отсутствии неопровержимых доказательств.

По его мнению, итогом дела станет восстановление финансовых интересов косметолога при символической компенсации для Сотниковой. Ситуация демонстрирует важность документального оформления сделок и своевременного обращения к экспертам при возникновении претензий к качеству услуг.

