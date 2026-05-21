Может взорваться: что категорически нельзя хранить в автомобиле в жару

В Подмосковье установилась по-настоящему летняя жара, и припаркованный автомобиль за считаные минуты превращается в замкнутое пространство с экстремально высокой температурой. Многие водители оставляют в салоне вещи, не задумываясь, что под воздействием солнца некоторые из них могут испортиться, воспламениться или даже создать угрозу для здоровья и безопасности. Особенно опасно оставлять электронику и зажигалки. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Антон Ворошилов.

Почему нельзя оставлять электронику

Летом автомобиль на солнце прогревается гораздо сильнее, чем кажется. Даже если на улице комфортные +28…30 градусов, внутри салона температура легко может подняться до +50…70 градусов, особенно если машина стоит не в тени. По словам Ворошилова, многие воспринимают автомобиль как временное хранилище: бросили пакет, бутылку, технику — и ушли. Но в жару такая привычка может дорого обойтись.

«Люди часто думают: полежит пару часов в машине, ничего страшного. А потом удивляются, почему вздулся пауэрбанк. Машина летом — это не шкаф и не кладовка. Это закрытая раскаленная камера», — объяснил эксперт.

Прежде всего он посоветовал не оставлять в салоне электронику и устройства с аккумуляторами. Это касается телефонов, ноутбуков, планшетов, беспроводных наушников, видеорегистраторов, пауэрбанков и даже некоторых электронных сигарет или компактных гаджетов. Литий-ионные батареи плохо переносят перегрев: при длительном воздействии высоких температур аккумулятор теряет ресурс, может деформироваться, а в редких случаях — воспламениться.

Как отметил Ворошилов, особенно опасно, когда техника лежит под лобовым стеклом.

«Там температура запредельная. Черная панель нагревается моментально. Иногда человек возвращается в машину, а устройство уже настолько горячее, что его сложно взять в руки», — предупредил эксперт.

Аэрозоли нужно забирать с собой

Отдельная категория риска — аэрозольные баллончики. Дезодоранты, освежители воздуха, лак для волос, краска, спреи от насекомых, автокосметика в баллонах — все это при нагревании становится потенциально опасным. Внутри упаковки растет давление, а металл или клапан могут не выдержать.

«Подобные случаи — не редкость. Если баллон разгерметизируется, он может не только испортить салон, но и травмировать человека. Особенно неприятно, когда аэрозоль „стреляет“ внутри закрытого автомобиля: потом приходится отмывать пластик, стекла и обивку, а иногда и менять детали», — рассказал эксперт.

Лекарства тоже опасны

Не стоит оставлять в машине лекарства, предупредил эксперт. Многие препараты чувствительны к температуре и требуют хранения при комнатных условиях или даже в прохладе. Это касается инсулина, некоторых антибиотиков, гормональных средств, капель, сиропов и ряда витаминов.

Зажигалка в салоне — риск утечки газа

По словам Ворошилова, летом особенно внимательно стоит относиться и к зажигалкам. Газ внутри корпуса расширяется при нагревании. Это может привести к деформации, утечке газа и повреждению предметов вокруг.

«Маленькая пластиковая зажигалка выглядит безобидно, поэтому ее часто бросают в подстаканник или бардачок. Но если салон раскалился, это уже совсем не безобидная вещь», — подчеркнул он.

Предметы из пластика тоже нельзя

Еще одна распространенная ошибка — оставлять в машине банковские карты, документы, пластиковые пропуска и очки. Высокая температура может деформировать пластик, испортить магнитную полосу, клеевые элементы или линзы. Особенно это касается солнцезащитных и корректирующих очков, которые часто лежат на панели, заключил эксперт.

