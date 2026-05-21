В Подмосковье с начала года устранен захват на 1050 самовольно занятых землях

За первые 4 месяца 2026 года в регионе удалось устранить 1050 случаев незаконного использования земельных участков. Такая результативность стала возможной благодаря системной работе муниципальных земельных инспекторов. Они регулярно обследуют территории, оперативно выявляют факты самозахвата и принимают меры по их устранению. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Под самозахватом понимается самовольное занятие земельного участка без оформления необходимых документов. Лидерами по количеству устраненных нарушений стали: Дмитровский муниципальный округ — здесь ликвидировали 95 самозахватов, Орехово‐Зуевский городской округ — устранено 91 нарушение, Кашира — зафиксировано 66 случаев.

Большая часть выявленных нарушений была ликвидирована путем перераспределения земель. Этот механизм оказался наиболее эффективным: если участок не имеет ограничений и не принадлежит третьим лицам, его можно узаконить. Такой подход принес местным бюджетам 154 млн руб.

