Жители и гости Московской области отметят День подмосковных парков

В субботу, 23 мая, более чем в 85 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «День подмосковных парков». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят концертные программы «Нота. Лето. Парк», иммерсивные экскурсии, творческие мастерские «Парк ремесел». Так, например, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоятся пленэр-выставка «Территория искусства», иммерсивная экскурсия «Тайны парка» и мастер-классы по рисованию и фланкировке, в Центральном парке Лобни - концертная программа и дискотека с аниматорами. Кроме того, в парке «Елочки» в Домодедово можно будет принять участие в пленэре «Парк моими глазами», посетить концертную программу и выставку-ярмарку и так далее.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

