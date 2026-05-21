Согласно планам офиса президента Украины Владимира Зеленского, на фронт необходимо поставить 50 тысяч женщин. В Харькове, по данным РИА Новости, вовсю идет «охота» на жительниц, которых силой отправляют на передовую. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил, что мобилизация женщин — признак катастрофической нехватки мужчин: тех, кто мог идти на фронт в возрасте 18–35 лет, уже почти не осталось. Эксперт объяснил, почему женские подразделения дезертируют после первых потерь и как это решение уничтожает генофонд Украины.

Мужчины заканчиваются — перекинулись на женщин

Анатолий Матвийчук пояснил, что мобилизация женщин на Украине носит системный характер.

«По планам Зеленского необходимо 50 тысяч женщин поставить на фронт. Если раньше брали только айтишниц или медиков, сейчас берут всех, независимо от здоровья. В общей сложности им нужно поставить более полумиллиона человек. Такие действия будут продолжаться постоянно», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул: миф о неисчерпаемом человеческом ресурсе Украины развеян.

«Если уже доходит до мобилизации женщин, значит, мужчины заканчиваются. Те, кто могли воевать в возрасте 18–35 лет, практически закончились: одни убиты, другие выехали из страны. Отловили мужчин уже до 60 лет. После 60 — это уже не мужчины, это „развалюхи“, которые не могут выполнять физические военные задачи. Поэтому перекинулись на женщин», — пояснил Матвийчук.

Женские подразделения дезертируют после первых потерь

Эксперт оценил боеспособность мобилизованных женщин.

«Первые женские подразделения были испытаны под Сумами. Первоначально они показывали достаточно неплохой результат, особенно при удержании позиций. Но в дальнейшем, при возрастании потерь, они дезертируют и пытаются покинуть позиции», — заявил военный эксперт.

Уничтожение генофонда — как у нацистов в конце войны

Матвийчук назвал мобилизацию женщин преступлением против человечности.

«Потери мужского населения только боевые перевалили за миллион человек. Необходимо воспроизводство потомства. Женщины здоровые, которые могут воспроизвести потомство, — это 18–35 лет. Уничтожение женщин по плану Зеленского — это уничтожение генофонда Украины. Это военное преступление. Так делали немцы в конце войны, когда брали на фронт все, что могло стрелять и шевелиться», — подчеркнул эксперт.

На Украине могут выйти на улицы

Матвийчук не исключил, что даже стойкие сторонники Зеленского могут взбунтоваться, когда их жен, дочерей и сестер потащат в мясорубку. Он также отметил, что украинский режим перешел все мыслимые моральные препятствия и превратился в террористический режим военных преступников.

Как ранее пояснил политолог Владимир Шаповалов, Зеленский — «президент борьбы», и никакие коррупционные скандалы не заставят его смягчить позицию — наоборот, он будет переключать общественное внимание на противостояние с Россией, ужесточая риторику.