Православный духовно-просветительский центр достроят в Одинцове до конца 2026 года

В Одинцове идет строительство духовно‐просветительского центра при приходе Георгиевского Кафедрального собора Одинцовской епархии Русской православной церкви. Работы стартовали в 2025 году, и, по данным Главного управления государственного строительного надзора Московской области, на текущий момент строительная готовность объекта достигла 38%.

На стройплощадке уже завершены монолитные работы. Сейчас строители заняты устройством каменной кладки. Проект предусматривает возведение двухэтажного комплекса с цокольным этажом и мансардой. Общая площадь здания превысит 1600 кв. м.

Согласно проектной документации, завершение строительства запланировано на осень 2026 года. Новый центр станет важной площадкой для духовного просвещения и культурного развития жителей города. В его стенах разместятся просторные классы для детского развития и лекционные залы для взрослых.

