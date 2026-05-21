Шашлыки в сторону: раскрыто, сколько подмосковные геймеры тратят на игры ежемесячно

Видеоигры окончательно вытеснили шашлыки и дачные хлопоты из досуга жителей Подмосковья и столицы. Две трети опрошенных так или иначе вовлечены в гейминг, а средний месячный бюджет на это увлечение достиг 4178 рублей. Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Товаров» выяснили, на чем играют жители региона, когда покупают новинки и как реклама влияет на их выбор. Результаты аналитиков опубликовал REGIONS .

Вопреки стереотипам о тихих вечерах на террасе, современный житель Московской области все чаще проводит время перед экраном. Опрос 10 тысяч человек показал: 29% респондентов играют в видеоигры регулярно, а еще 39% — время от времени. Итого 68% так или иначе погружены в виртуальные миры.

Главным оружием геймера остается смартфон — его выбирают 65% увлеченных. На втором месте с небольшим отрывом — компьютеры и ноутбуки (57%). Консоли и планшеты замыкают список с показателями 28% и 23% соответственно. Причем мужчины чаще женского пола тяготеют к ПК (65% против 45%), а женщины, напротив, выбирают мобильные устройства (73% против 58% у мужчин).

Когда кошелек открывается

Большинство игроков — люди спонтанные. 34% опрошенных приобретают игры, когда просто возникает интерес. Еще 18% дисциплинированно ждут распродаж, и только 11% готовы платить полную цену в день выхода новинки. Любопытно, что треть респондентов (33%) практически не тратится на свое хобби.

Из тех, кто все же расстается с деньгами, половина (49%) покупает сами игры — в цифре или на дисках. По 37% приходятся на игровое оборудование и внутриигровые покупки (донат). Подписки оформляют 28%, а консоли и комплектующие приобретают 20%.

Сколько стоит удовольствие

Основная масса игроков укладывается в скромный бюджет. 58% респондентов тратят на гейминг до 3000 рублей в месяц. Из них 23% — до 1000 рублей, а 35% — от 1001 до 3000 рублей.

Дальше сумма растет, а доля игроков — падает:

от 3001 до 7000 рублей — 28%

от 7001 до 15000 рублей — 11%

свыше 15000 рублей — всего 4%

Средний чек по региону (без учета покупки самого оборудования) составляет 4178 рублей в месяц.

Как реклама влияет на выбор

Онлайн-реклама оказалась не бесполезна. Для 13% игроков она является ключевым фактором при выборе игры, еще 26% учитывают ее наряду с другими параметрами, а 27% обращают на рекламные объявления время от времени. Лишь треть (34%) заявили, что реклама на них не действует.

В «Авито Рекламе» подчеркивают: гейминг стал массовым форматом досуга, однако покупки в этой категории часто зависят от конкретного повода — интереса к игре, выхода новинки или распродажи. Поэтому рекламодателям важно работать не только на знание бренда, но и на понятное и выгодное для потребителя предложение здесь и сейчас. Онлайн-реклама в той или иной степени влияет на выбор конкретной игры у 66% игроков, а сайты с объявлениями входят в число площадок, где пользователи видят предложения, отвечающие их интересам.

Цифровым товарам — зеленый свет

На фоне высокого спроса «Авито» запустил защищенный механизм покупки цифровых продуктов. Теперь игровые ключи, подписки и программы можно приобретать через «Авито Доставку» без прямого перевода денег продавцу.

Схема проста: покупатель оформляет заказ, продавец отправляет ключ активации или ссылку в чате, а деньги разблокируются только после подтверждения получения товара. Если продавец не уложился в срок, заказ отменяется с возвратом средств.

В компании отмечают, что оборот цифровых продуктов в 2025 году вырос на 11%. Категория оказалась востребованной, и теперь покупатели получают понятный защищенный механизм оплаты, а продавцы — официальный инструмент для продаж с прозрачными условиями.

