В Подмосковье стартует летний сезон проекта «Активное долголетие»: спорт, творчество и здоровье на свежем воздухе

В регионе открывается летний сезон проекта «Активное долголетие» — инициативы, запущенной по предложению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2019 году. За прошедшие годы проект завоевал широкую популярность: сегодня его участниками являются более 820 тыс. жителей «серебряного возраста», а программа мероприятий постоянно расширяется и обновляется.

Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, в регионе действуют 68 специализированных клубов, где пенсионеры могут бесплатно заниматься физкультурой, творчеством и осваивать новые навыки. Но с приходом лета центр активности смещается на природу: в парки, набережные и лесопарковые зоны.

Особое внимание в этом году уделяется оздоровительным практикам под открытым небом: утренняя гимнастика на траве, занятия йогой и цигуном, скандинавская ходьба, турниры по городкам, бадминтону и петанку. Водные активности становятся изюминкой летнего сезона: катание на сапбордах (стоячих байдарках) и гребля на лодках. Участники проекта с удовольствием участвуют в пленэрах по рисованию акварелью, мастер‐классах по флористике и созданию гербариев.

Значимую часть программы составляют оздоровительные и образовательные мероприятия. В сотрудничестве с медицинскими учреждениями в парках проводятся лекции о здоровом образе жизни, правильном питании и профилактике возрастных заболеваний. Также организуются пешие и автобусные экскурсии по историческим местам Подмосковья.

