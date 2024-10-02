Юрист Русяев пояснил, почему блогерше Лерчек грозит новое уголовное дело

В отечественном медиапространстве разразился очередной скандал, связанный с известными блогерами Валерией (Лерчек) и Артемом Чекалиными. Возбуждение нового уголовного дела в отношении данной пары, что вызвало широкий резонанс в обществе. Юрист Илья Русяев пояснил, что может ожидать фигурантов дела. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, предметом нового расследования стали предполагаемые нарушения валютного законодательства, что является достаточно серьезным обвинением, которое может повлечь за собой значительные правовые последствия.

Юрист отметил, что в случае доказанности вины Чекалиных согласно ч. 1 ст. 193.1 УК РФ предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 250 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Выбор конкретной меры наказания станет зависеть от ряда факторов. Также к ним может быть применена ст. 15.25 КоАП РФ, предусматривающая административную ответственность за нарушение валютного законодательства, что потенциально может быть применено параллельно с уголовным преследованием. Наказание по указанной статье предполагает крупный штраф в размере от 20 до 40% от суммы операций.

По его мнению, хотя сам по себе административный штраф не является основанием для банкротства, его значительный размер в сочетании с другими финансовыми обязательствами может существенно ухудшить финансовое положение блогера. При этом факт добровольного возмещения ущерба по предыдущему делу может быть расценен как свидетельство их готовности к сотрудничеству с правоохранительными органами и стремление исправить допущенные нарушения. Тем не менее в этом деле имеется и социальный аспект: это публичные фигуры с многомиллионной аудиторией, поэтому их деятельность значительно влияет на общественное мнение, особенно среди молодежи.

Ранее стало известно незавидное будущее Артема Чекалина.