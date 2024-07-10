Юрист Русяев пояснил причины невозможности конфискации имущества Пугачевой в России
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По словам юриста Ильи Русяева, имущество народной артистки СССР Аллы Пугачевой в России невозможно конфисковать, если ее признают иностранным агентом. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что для этого необходимо отдельное решение суда, основанное на доказательствах незаконного использования имущества.
По мнению юриста, возможное признание такой знаковой фигуры, как Пугачева, иноагентом является не только юридическим, но и политическим вопрос. Данное решение может иметь далеко идущие последствия для общественного мнения и культурной сферы нашей страны. В связи с чем, если процесс инициируют, он, возможно, станет проходить с особой тщательностью и вниманием к деталям.