Юрист Русяев пояснил причины невозможности конфискации имущества Пугачевой в России

По словам юриста Ильи Русяева, имущество народной артистки СССР Аллы Пугачевой в России невозможно конфисковать, если ее признают иностранным агентом. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что для этого необходимо отдельное решение суда, основанное на доказательствах незаконного использования имущества.

По мнению юриста, возможное признание такой знаковой фигуры, как Пугачева, иноагентом является не только юридическим, но и политическим вопрос. Данное решение может иметь далеко идущие последствия для общественного мнения и культурной сферы нашей страны. В связи с чем, если процесс инициируют, он, возможно, станет проходить с особой тщательностью и вниманием к деталям.