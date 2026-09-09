Жителей Подмосковья пригласили принять участие во всероссийской премии в сфере креативных индустрий

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в VI Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Ее организатором выступает Единый центр развития креативной экономики при поддержке Администрации президента РФ.

В 2026 году премия проводится по восьми номинациям, охватывающим ключевые направления развития креативных индустрий. К участию приглашаются субъекты РФ, муниципальные образования, организации, компании, образовательные и культурные учреждения, общественные объединения, проектные команды и авторы инициатив.

Подать заявку можно на официальном сайте проекта с 17 сентября по 30 октября 2026 года. Церемония награждения победителей пройдет 1 декабря 2026 года в Концертном зале «Зарядье» в Москве.

Премия учреждена в 2020 году и является независимой межотраслевой площадкой, направленной на выявление и признание значимых достижений в сфере креативных индустрий, развитие межотраслевого взаимодействия, поддержку лучших отечественных проектов и популяризацию креативной деятельности, основанной на традиционных российских ценностях.