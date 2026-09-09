«Плакала на полу от бессилия»: жена Брюса Уиллиса призналась, что чувствует себя виноватой перед дочерьми

48-летняя Эмма Хеминг, жена 71-летнего голливудского актера Брюса Уиллиса, страдающего от лобно-височной деменции, откровенно рассказала о своих переживаниях. В интервью американскому Hello! она призналась, что ежедневно борется с чувством вины перед их общими дочерьми — 14-летней Мейбл Рэй и 12-летней Эвелин Пенн.

По ее словам, девочки не раз видели, как она плакала на полу от бессилия. Однако Эмма старается не позволять этому чувству поглощать себя, называя это тратой времени и энергии. Хеминг подчеркнула, что дочери видели ее и сильной, и сломленной, но в конце концов она «всего лишь человек».

Сейчас Брюс Уиллис живет отдельно — в новом доме, куда переехал год назад. Там ему круглосуточно оказывают медицинскую помощь. Раз в неделю актер ужинает с дочерьми.

Несмотря на все трудности, Эмма старается сохранять оптимизм и не сдаваться. Она призналась, что иногда чувствует себя разбитой, но находит в себе силы двигаться дальше ради детей и мужа.

Ранее сообщалось, что младшая дочь Брюса Уиллиса вышла замуж.