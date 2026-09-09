Звезда «Фабрики звезд» превратила личную травму в психологический бизнес

Экс-участница «Фабрики звезд» и телеведущая Саша Савельева в интервью Леди Mail рассказала о своем психологическом клубе «Жизнь, которую хочется» и о том, как помогает людям выходить из депрессии и тревожных состояний. Артистка призналась, что сама пережила послеродовую депрессию, а теперь, получив второе высшее психологическое образование, ведет индивидуальные и групповые занятия, используя собственный запатентованный метод.

Савельева, известная по первому сезону «Фабрики звезд», сегодня активно участвует в спортивном шоу «Погоня» на ТНТ, но главным ее проектом стал психологический клуб. В беседе с изданием певица рассказала, что объединила женщин, желающих улучшить качество жизни и отношения с собой. Участницы уже показывают отличные результаты, и, по словам артистки, это вызывает у нее особую гордость. Помимо групповых встреч, она проводит VIP-ведение — индивидуальную работу с клиентами на протяжении нескольких месяцев, сочетающую психологические консультации и коуч-сессии.

Важный нюанс: Савельева не дает готовых советов. Вместе с человеком она ищет его личный путь, настраивает перед важными событиями и помогает собраться с духом. Для этого певица разработала и запатентовала специальный инструмент, основанный на научно-доказательной психологии. Она уточняет, что это не медитация и вообще не похоже на другие известные практики.

Сама артистка столкнулась с ментальными проблемами после рождения ребенка. Пережив послеродовую депрессию и выйдя из нее с помощью специалистов, Савельева решила помогать другим — ведь она уже прошла этот путь. Сначала она обучилась терапии принятия ответственности (сейчас называет себя ее амбассадором), а затем получила второе высшее образование по специальности «Психолог-консультант» с углубленным изучением когнитивно-поведенческой и семейной терапии, сексологии и телесно-ориентированных практик. Сегодня в сферу ее компетенции входят не только депрессия и тревога, но и работа с низкой самооценкой и межличностными конфликтами.