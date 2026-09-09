В воскресенье в Киеве прошла встреча американской делегации с президентом Украины Владимиром Зеленским, к которой неожиданно присоединились представители Великобритании, Франции и Германии. В беседе с Новости Mail политолог Малек Дудаков объяснил, что европейские партнеры намеренно затягивают переговорный процесс, убеждая Киев повременить с решениями до выборов в Конгресс США. По мнению эксперта, европейская «партия войны» использует Украину как инструмент борьбы с Россией, не заботясь о ее внутреннем коллапсе.

Расширение состава переговорной группы не случайность, считает Дудаков. Ранее европейцы уже присутствовали на аналогичных встречах в Швейцарии, пытаясь усилить позиции Киева. Теперь же, по словам политолога, американцам приходится иметь дело не только с командой Зеленского, но и с европейскими союзниками, которые стремятся оттянуть финальное решение. Их расчет строится на том, что после ноябрьских выборов в Конгресс демократы смогут дать Украине больше поддержки и противостоять давлению администрации Трампа.

Однако, как подчеркивает эксперт, ситуация на фронте для Киева с каждым днем ухудшается. Никакие демократы не помогут украинской армии этой зимой, а перспектива коллапса и экономического краха становится все более реальной. Европейцев же внутренние проблемы Украины, по мнению Дудакова, волнуют меньше всего — им важно лишь продление конфликта.

Чем дольше украинские власти тянут время, тем жестче будут условия России на финальных переговорах, предупреждает политолог. Оттягивание не улучшит позиции Киева — наоборот, оно сделает их только хуже. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели отметил, что Киев не желает завершения войны. Если бы Украина искренне стремилась к миру, конфликт давно бы закончился, резюмировал Песков.