В Подольске для удобства жителей скорректировали время отправления автобусов от станции МЦД

В Подольске для удобства жителей скорректировали время отправления автобусов, следующих от остановки «МЦД Подольск». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, с 10 сентября изменится время отправления автобусов АО «Мострансавто», курсирующих по маршрутам №1028 ст. МЦД Подольск — Москва (Каменка) и № 1077 ст. МЦД Подольск — Москва (Чернецкое).

На маршруте № 1028 время отправления переносится с 05:20 на 05:05, а на маршруте № 1077 — с 11:20 на 12:02.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили планы по строительству новых станций метро в Московской области.