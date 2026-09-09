«Мужчина обязан содержать ребенка»: Катя Лель высказалась о скандале с алиментами на дочь Козловского

51-летняя певица Катя Лель высказалась о громком скандале между актером Данилой Козловским и его бывшей избранницей Ольгой Зуевой, пишет VOICE.

Накануне Зуева обратилась в суд из-за того, что актер не платит алименты на шестилетнюю дочь. Вместе с матерью девочка живет в США.

Лель заявила, что мужчина обязан участвовать в жизни ребенка и материально обеспечивать его до совершеннолетия. По ее мнению, Козловский быстро решит конфликтную ситуацию. При этом она призвала не делать поспешных выводов об актере.

«Может быть, мы чего-то не знаем? Возможно, он быстро исправит ситуацию», — отметила певица.

Сам Козловский накануне тоже прокомментировал скандал. По словам актера, он исправно перечисляет деньги на содержание дочери, поэтому не согласен с обвинениями Зуевой.

Ранее о ситуации с алиментами высказалась и блогерша Мария Погребняк, которая отметила, что не не понимает мужчин, которые не содержат своих детей.