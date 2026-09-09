Специализированные площадки для пожарной техники обустроили у 6 МКД Зарайска
В Зарайске у 6 жилых домов обустроили площадки для пожарной техники
Фото: [ГУ МЧС России по Московской области]
Специализированные площадки для пожарной техники обустроили у 6 многоквартирных домов Зарайска. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.
Работа ведется в целях повышения уровня пожарной безопасности в округе. Она организована муниципальной администрацией совместно с учреждением «Благоустройство, ЖКХ и ДХ».
Такие площадки обеспечивают беспрепятственный подъезд спецтехники и возможность незамедлительного развертывания оборудования в случае чрезвычайной ситуации.
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