Специализированные площадки для пожарной техники обустроили у 6 МКД Зарайска

Специализированные площадки для пожарной техники обустроили у 6 многоквартирных домов Зарайска. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Работа ведется в целях повышения уровня пожарной безопасности в округе. Она организована муниципальной администрацией совместно с учреждением «Благоустройство, ЖКХ и ДХ».

Такие площадки обеспечивают беспрепятственный подъезд спецтехники и возможность незамедлительного развертывания оборудования в случае чрезвычайной ситуации.

Жителей Зарайска призвали с пониманием отнестись к проводимым работам и быть внимательными при выборе места для парковки личных автомобилей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об уничтожении 56 беспилотников над Подмосковьем.