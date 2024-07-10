Юрист Русяев пояснил причины сложности объявления Аллы Пугачевой иноагентом
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В свете недавних событий вокруг народной артистки СССР Аллы Пугачевой возник вопрос о возможности признания ее иностранным агентом. Однако это сложный юридический процесс, который требует тщательного рассмотрения нескольких факторов. Юрист Илья Русяев пояснил, как он станет происходить. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, в первую очередь нужно установить наличие иностранного финансирования либо влияния. Популярность и известность Пугачевой вполне теоретически предполагает наличие зарубежных источников дохода, тем не менее важно и доказать, что данные средства используются для политической деятельности в России.
Юрист добавил, что главным аспектом в этом случае может стать публичная позиция Пугачевой. Так, ее недавний пост о ситуации в украинской столице может быть расценен как распространение информации, потенциально дискредитирующей действия российской армии, что в свою очередь может быть интерпретировано как политическая деятельность в контексте закона об иноагентах.
По его мнению, после решения Минюста России о включении Пугачевой в реестр иноагентов, она получит официальное уведомление и право обжаловать данное решение в суде, что вполне может вызвать значительный общественный резонанс и может потребовать дополнительных юридических обоснований.