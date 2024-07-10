Юрист Русяев пояснил причины сложности объявления Аллы Пугачевой иноагентом

В свете недавних событий вокруг народной артистки СССР Аллы Пугачевой возник вопрос о возможности признания ее иностранным агентом. Однако это сложный юридический процесс, который требует тщательного рассмотрения нескольких факторов. Юрист Илья Русяев пояснил, как он станет происходить. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, в первую очередь нужно установить наличие иностранного финансирования либо влияния. Популярность и известность Пугачевой вполне теоретически предполагает наличие зарубежных источников дохода, тем не менее важно и доказать, что данные средства используются для политической деятельности в России.

Юрист добавил, что главным аспектом в этом случае может стать публичная позиция Пугачевой. Так, ее недавний пост о ситуации в украинской столице может быть расценен как распространение информации, потенциально дискредитирующей действия российской армии, что в свою очередь может быть интерпретировано как политическая деятельность в контексте закона об иноагентах.

По его мнению, после решения Минюста России о включении Пугачевой в реестр иноагентов, она получит официальное уведомление и право обжаловать данное решение в суде, что вполне может вызвать значительный общественный резонанс и может потребовать дополнительных юридических обоснований.