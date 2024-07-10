Юрист Русяев рассказал, в каком случае Пугачеву могут признать иностранным агентом

По словам юриста Ильи Русяева, народную артистку Советского Союза Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом после установления факта зарубежного финансирования. Об это сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что публикацию Примадонны об ударе по Киеву в соцсетях также могут расценить как дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

По мнению юриста, главным аспектом может стать публичная позиция певицы. Для инициирования процесса признания певицы иноагентом Минюсту России необходимо собрать существенную доказательную базу, включающую анализ ее финансовых операций, публичных выступлений и постов в соцсетях, поскольку сам факт критических высказываний не является достаточным основанием.