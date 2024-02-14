Юрист Соловьев пояснил разницу в условиях жизни Блиновской и Чекалиной

Блогер Валерия Чекалина, более известная как «Лерчек», после окончания судебных разбирательств с ФНС, стала вести открытую жизнь и переехала в новый дом. Однако «ее коллега по цеху» Елена Блиновская находится в СИЗО. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев пояснил разницу в отношении судебных и прочих инстанций к авторам курсов по «личностному росту». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.