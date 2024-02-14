Юрист Соловьев пояснил разницу в условиях жизни Блиновской и Чекалиной
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Блогер Валерия Чекалина, более известная как «Лерчек», после окончания судебных разбирательств с ФНС, стала вести открытую жизнь и переехала в новый дом. Однако «ее коллега по цеху» Елена Блиновская находится в СИЗО. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев пояснил разницу в отношении судебных и прочих инстанций к авторам курсов по «личностному росту». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, значительную роль сыграло деятельное раскаяние Лерчек, что не стала делать Блиновская.
Юрист добавил, что также Чекалина выплатила все долги перед государством, а также не нарушала избранную в отношении нее меру пресечения.