Юрист Соловьев считает пиар-акцией письмо певца Шарлота патриарху Кириллу
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Певец Эдуард Шарлот, против которого возбуждено четыре уголовных дела, написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, где признал вину за собственные проступки и попросил прощения. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, это письмо маловероятно сможет облегчить судьбу Шарлоту и избавить его от уголовного преследования, так как РПЦ не обладает подобными юридическими полномочиями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что адвокаты станут стараться выдвинуть покаянное обращение к патриарху в качестве деятельного раскаяния, что может послужить серьезным смягчающим обстоятельством.
По мнению юриста, покаяние совершать необходимо с помощью молитвы, а подобное письмо выглядит рекламной акцией.
Он уточнил, что адвокаты Шарлота вполне могут рассчитывать на снисходительную реакцию РПЦ для отведения от певца уголовного срока.