Юрист Соловьев считает пиар-акцией письмо певца Шарлота патриарху Кириллу

Певец Эдуард Шарлот, против которого возбуждено четыре уголовных дела, написал письмо патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, где признал вину за собственные проступки и попросил прощения. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, это письмо маловероятно сможет облегчить судьбу Шарлоту и избавить его от уголовного преследования, так как РПЦ не обладает подобными юридическими полномочиями. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что адвокаты станут стараться выдвинуть покаянное обращение к патриарху в качестве деятельного раскаяния, что может послужить серьезным смягчающим обстоятельством.

По мнению юриста, покаяние совершать необходимо с помощью молитвы, а подобное письмо выглядит рекламной акцией.

Он уточнил, что адвокаты Шарлота вполне могут рассчитывать на снисходительную реакцию РПЦ для отведения от певца уголовного срока.