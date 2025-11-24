Юров забросил победную шайбу за «Миннесоту»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграли в гостях «Виннипег Джетс» со счетом 3:0.

Счет в матче открыл 21-летний нападающий Данила Юров, признанный в итоге второй звездой матча. Первой стал шведский голкипер Йеспер Вальстведт, отразивший все 32 броска «Джетс».

Последние четыре матча Юров проводит в первом звене с Кириллом Капризовым и Мэтсом Зукарелло. Молодого центрфорварда подняли вверх из боттома после травмы Марко России. В этих матчах Юров набрал 4 (1+3) очка.

В матче с «Виннипегом» отличился и Капризов, забросивший 13-ю шайбу в сезоне. Лидер «Миннесоты» остается лучшим бомбардиром сезона НХЛ среди россиян, набрав 27 (13+14) очков. Капризов на три балла опережает Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз». Возглавляет список бомбардиров Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» с 37 (17+20) очками.

Ранее стало известно, что «Баффало Сейбрз» выставили Александра Георгиева на безусловный драфт отказов. Контракт с опытным вратарем может подписать московский «Спартак».