Юров забросил победную шайбу за «Миннесоту»
Нападающий «Миннесоты» Юров признан второй звездой матча в НХЛ
Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» обыграли в гостях «Виннипег Джетс» со счетом 3:0.
Счет в матче открыл 21-летний нападающий Данила Юров, признанный в итоге второй звездой матча. Первой стал шведский голкипер Йеспер Вальстведт, отразивший все 32 броска «Джетс».
Последние четыре матча Юров проводит в первом звене с Кириллом Капризовым и Мэтсом Зукарелло. Молодого центрфорварда подняли вверх из боттома после травмы Марко России. В этих матчах Юров набрал 4 (1+3) очка.
В матче с «Виннипегом» отличился и Капризов, забросивший 13-ю шайбу в сезоне. Лидер «Миннесоты» остается лучшим бомбардиром сезона НХЛ среди россиян, набрав 27 (13+14) очков. Капризов на три балла опережает Евгения Малкина из «Питтсбург Пингвинз». Возглавляет список бомбардиров Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» с 37 (17+20) очками.
