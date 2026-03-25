Юта назвала «настоящей жизнью» концерт в Красногорске для участников СВО и рассказала о поддержке бойцов

Певица Юта назвала «настоящей жизнью» выступление в Красногорске перед участниками специальной военной операции и их семьями. В преддверии юбилейного концерта в Кремле артистка рассказала о поддержке бойцов и теплых встречах в Подмосковье. Об этом пишет REGIONS.

25 марта Юта выступает в Государственном Кремлевском Дворце с программой «Юта. 25 лет на сцене». Перед выходом на сцену певица в беседе с журналистами поделилась, что поддерживает связь с военнослужащими не только творчеством, но и личными визитами. Она отметила, что объездила госпитали в Химках и Вишневского, чтобы лично пообщаться с ранеными бойцами.

Особенно теплым воспоминанием для артистки стал сольный концерт в Красногорске для участников СВО, их жен и матерей. Юта рассказала, что на встречу приходили семьи с детьми, а малыши выходили на сцену. По ее словам, это были моменты настоящей жизни, наполненные искренностью и теплом. Певица также высоко оценила работу правительства Московской области по поддержке семей военнослужащих, пожелав, чтобы эта помощь продолжалась.

Отвечая на вопрос о дальнейших планах, Юта призналась, что после юбилейного концерта не собирается останавливаться и уже задумывается о том, чем удивит поклонников к своему 30-летию на сцене.

