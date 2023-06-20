«Ювентус» хочет переманить лучшего игрока «Зенита»

Итальянцы готовят официальное предложение о трансфере.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а лучшим в его карьере стал минувший сезон, когда он с 23 мячами выиграл спор бомбардиров РПЛ.

Эти успехи не остались незамеченными на родине. 17 июня Малком дебютировал за сборную Бразилии в матче с Гвинеей (4:1) и за восемь минут, проведенных на поле, отметился голевым пасом.

«Ювентусу» явно придется раскошелиться. Контракт Малкома с «Зенитом» действует до лета 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 30 млн евро.