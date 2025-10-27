«Ювентус» уволил главного тренера после серии неудач

«Ювентус» сообщил об отставке главного тренера Игора Тудора после серии из восьми матчей без побед и четырех игр без забитых голов.

Последней каплей стало поражение в восьмом туре Серии А от «Лацио» (0:1). «Ювентус» начал чемпионат Италии с трех побед, но затем в следующих пяти матчах трижды сыграл вничью и дважды проиграл. С 12 очками туринский клуб занимает восьмое место.

Тудор был назначен главным тренером «Ювентуса» весной 2025 года. Вместе с ним клуб покинут помощники Иван Яворчич, Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи. Временно руководить командой будет Массимо Брамбилле, который займет место на тренерской скамейке в ближайшую среду, 29 октября, когда «Ювентус» примет «Удинезе».

Ранее вингер «Реала» Винисиус Жуниор заявил о своем желании покинуть мадридский клуб после удаления в матче с «Барселоной» (2:1).