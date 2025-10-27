Винисиус обматерил тренера после замены в классико
Фото: [ФК «Реал»]
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор возмутился своей заменой в матче с «Барселоной» (2:1), передает DAZN.
Бразильца заменили на 72-й минуте. Он ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Хаби Алонсо и выкрикивая нецензурные ругательства. При этом футболист говорил, что он уйдет из «Реала». После разговора с тренером вратарей Луисом Льописом Винисиус немного успокоился и вернулся на скамейку.
25-летний Винисиус Жуниор всю взрослую карьеру проводит за «Реал», в который перешел из «Фламенго» в день своего 18-летия. В нынешнем сезоне бразилец провел за мадридцев 19 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал пять передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €150 млн.
