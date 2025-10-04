К 165-летию Чехова: в Химках прошел творческий фестиваль Академии Никиты Михалкова

В подмосковных Химках состоялась презентация масштабного всероссийского спецпроекта, инициированного Академией кинематографического и театрального искусства под руководством Никиты Михалкова.

Мероприятие развернулось на сцене театра «Наш дом», где для зрителей подготовили многогранную программу, включающую уникальные театральные постановки, образовательные мастер-классы и выставочные экспозиции. Открытие фестиваля началось с практического занятия по актерскому ремеслу, которое провел известный театральный режиссер Михаил Милькис.

«Вот уже восьмой сезон мы ставим "Метаморфозы" именно по произведениям Чехова и еще одного русского писателя — Бунина. На основании их творчества мы даем свою интерпретацию русской классики», — рассказал организатор фестиваля Виталий Слепокуров.

Участники осваивали техники развития речевых возможностей, телесной выразительности и творческого воображения, а также пробовали силы в сценической импровизации. Значимой частью программы стала лекция «Врут все: воспоминания об А. П. Чехове и метаморфозы современности», которую представил Виктор Зайцев, занимающий должность заместителя заведующего отделом «Дом-музей А. П. Чехова» в Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля.

В рамках кинопоказа зрители увидели документальную ленту «А. П. Чехов. Писатель на все времена», раскрывающую многогранность личности классика. Особое внимание гостей привлекла биографическая экспозиция «Чехов. Линия жизни», детально иллюстрирующая ключевые периоды жизни писателя — от детства в Таганроге и московского периода до жизни в Мелихове и Ялте, включая знаменитую поездку на Сахалин.

«Я пришел совместно с одногруппниками на мастер-класс и лекцию, потому что в этом году мы ставим дипломы. Нам необходимо развиваться как в актерской, так и в режиссерской сфере. Захотелось поучаствовать и узнать что-то новое», — поделился студент Московского Губернского колледжа искусств Сергей Кочкин.

Кульминацией события стал спектакль «Метаморфозы. Святая простота», поставленный лично Никитой Михалковым. Эта необычная театральная работа, охарактеризованная как «спектакль-конструктор», представила зрителям литературно-сценический коллаж, составленный из чеховских рассказов. Проект продемонстрировал успешный опыт интеграции федеральных культурных инициатив в локальное культурное пространство муниципальных образований.

