Чаепитие и концерт: учителей из Химок поздравили с профессиональным праздником

По информации администрации округа, ветераны педагогического труда и действующие педагоги собрались в лицее №12. Для них создали дружественную атмосферу: организовали чаепитие и пригласили на праздничный концерт.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский поздравил учителей округа с их профессиональным праздником. Он поблагодарил педагогов за важную для всех жителей деятельность.

«Учитель – это не просто профессия, это призвание. Вы формируете личности, воспитываете граждан, закладываете фундамент будущего страны. Сегодня мы выражаем слова признательности за вашу преданность делу, терпение и мудрость. Спасибо за то, что отдаете детям частицу своей души», — заявил председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Учителя округа вносят весовый вклад в развитие системы образования. Педагоги успешно реализуют общественно-значимые инициативы в Химках. В знак благодарности за бесценный труд учителям в ходе праздничного мероприятия вручили почетные грамоты и благодарности.

«День учителя – это не только повод для поздравлений, но и возможность еще раз напомнить педагогам, что их труд ценят и уважают. Мы гордимся нашими учителями и стараемся создавать для них атмосферу внимания и признательности. Этот праздник объединяет разные поколения педагогов и показывает преемственность традиций», – поделилась директор лицея №12 Юлия Ишкова, под руководством которой прошло праздничное мероприятие.

День учителя ежегодно отмечается в России 5 октября. История и традиция праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

