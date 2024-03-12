К 90-летию Юрия Гагарина в подмосковном Звездном городке состоится «Гагаринский забег»

Один из старейших беговых стартов в Подмосковье — «Гагаринский забег», приуроченный к 90-летию великого космонавта Юрия Гагарина, пройдет в апреле в Звездном городке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ожидается, что прием заявок на участие откроется на сайте в ближайшую пятницу. Отмечается, что для всех желающих — это редкая возможность посетить закрытый город, где живут космонавты. Маршрут, подготовленный для любителей бега в этом году, будет пролегать в центральной части Звездного городка. Участники забега смогут ознакомиться с достопримечательностями города с неповторимой космической атмосферой.

Так, на выбор участникам будут предложены пять дистанций: 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Каждый бегун получит стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, брендированную футболку и медаль на финише.

Помимо соревнований для болельщиков и гостей мероприятия будет подготовлена праздничная фан-зона с разными тематическими локациями и концертной программой. Кроме того, любой желающий сможет посетить музей Центра подготовки космонавтов в Доме космонавтов.