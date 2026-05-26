Кабаева шпагатом доказала, что чемпионское тело не стареет
Леди.Mail
43-летняя олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая давно отошла от большого спорта, продолжает держать себя в отличной форме. На днях она провела тренировку в собственной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» и поделилась кадрами, которые вызвали восхищение у поклонников, пишет «Леди.Mail».
Спортсменка продемонстрировала глубокую продольную растяжку, которую могут позавидовать многие молодые гимнастки. Для занятий Кабаева выбрала стильный тренировочный костюм и белые носки.
Помимо упражнений на гибкость, Алина выполнила норму кардионагрузки на эллиптическом тренажере. При этом она параллельно наблюдала за юными воспитанницами академии и давала им ценные профессиональные советы.
Напомним, что Кабаева — одна из трех гимнасток в мире, которым удалось завоевать все главные титулы в художественной гимнастике: Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы, финал Кубка мира и финал Гран-при.
После завершения спортивной карьеры она получила два высших образования, семь лет проработала в Государственной думе РФ и пробовала себя в качестве телеведущей.
