Кабаева шпагатом доказала, что чемпионское тело не стареет

43-летняя олимпийская чемпионка Алина Кабаева, которая давно отошла от большого спорта, продолжает держать себя в отличной форме. На днях она провела тренировку в собственной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» и поделилась кадрами, которые вызвали восхищение у поклонников, пишет «Леди.Mail».

Спортсменка продемонстрировала глубокую продольную растяжку, которую могут позавидовать многие молодые гимнастки. Для занятий Кабаева выбрала стильный тренировочный костюм и белые носки.

Помимо упражнений на гибкость, Алина выполнила норму кардионагрузки на эллиптическом тренажере. При этом она параллельно наблюдала за юными воспитанницами академии и давала им ценные профессиональные советы.

Напомним, что Кабаева — одна из трех гимнасток в мире, которым удалось завоевать все главные титулы в художественной гимнастике: Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы, финал Кубка мира и финал Гран-при.

После завершения спортивной карьеры она получила два высших образования, семь лет проработала в Государственной думе РФ и пробовала себя в качестве телеведущей.

