В Люберцах построили новый детский сад на 360 мест. Объект уже получил заключение о соответствии проекту и готовится к открытию, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Трехэтажный детский сад построили в ЖК «Томилино Парк». Его площадь составляет свыше 4,6 тыс. кв. м. В здании обустроили музыкальный и физкультурный залы, комнату для занятий творчеством, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, медицинский блок с процедурным кабинетом. Главный вход в здание расположен на уровне земли.

Детсад рассчитан на 15 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет. На прилегающей территории для каждой группы предусмотрена отдельная площадка с теневым навесом и игровым оборудованием. Всего создано 15 прогулочных зон.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность детской поликлиники в Чехове.