Механические карманные часы с ручным подзаводом «Молния» были найдены на подмосковном КПО

В этом месяце коллекция музея «Культурный слой», работающего на базе комплекса по переработке отходов (КПО) Московской области, пополнилась необычным экспонатом. Сотрудники обнаружили на ленте сортировки старинные карманные часы производства СССР. Теперь артефакт займет почетное место среди других предметов, спасенных из отходов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Находкой стали механические карманные часы с ручным подзаводом «Молния». Изделие выполнено из нержавеющей стали на Челябинском часовом заводе в 1970–1980‐х годах.

Эти часы — не просто предмет быта, а часть истории советской промышленности. В 1980‐х их официально экспортировали более чем в 30 стран, включая США, Германию, Францию и даже Швейцарию. Для каждого рынка дизайн адаптировали, но узнаваемый стиль бренда сохранялся.

Технические особенности модели подчеркивают ее качество: механизм 36‐го калибра, 18 рубиновых камней в конструкции. Ручной подзавод высокой надежности — при правильном уходе часы могли работать без ремонта десятилетиями.

История таких часов отражает эпоху, когда советская промышленность стремилась сочетать функциональность с эстетикой, а продукция находила признание за рубежом. Находка позволяет прикоснуться к этому наследию и увидеть, какими были повседневные предметы нескольких десятилетий назад.

