«Качели, кураж и битва характеров». «Локо» обыграл «Корабелку» со счетом 3:2

Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали волевую победу над петербургской «Корабелкой» в 24-м туре Суперлики. Матч в субботу, 21 февраля, в спорткомплексе «Янтарный» завершился со счетом 3:2, собрав 4154 зрителя.

Начало за «Локо»

Первый сет прошел под диктовку хозяек. При равном счете 10:9 калининградки совершили рывок. Эйс Веры Костючек (23:19) сломил сопротивление гостей, а победную точку подачей поставила Екатерина Любушкина — 25:21.

Провал в середине игры

Второй и третий сеты остались за «Корабелкой». У «Локомотива» развалилась атака, и петербурженки быстро увеличивали отрыв (8:17 — во втором, 13:7 — в третьем). Выход Валерии Зайцевой и капитана Любушкиной помог сократить отставание, но не спас: сеты проиграны — 18:25 и 22:25.

Камимбэк и развязка

Проигрывая 1:3 в четвёртой партии, тренер Андрей Воронков взял перерыв. Это сработало: железнодорожницы усилили блок, вышли вперед (15:10) и довели сет до победы — 25:21, переведя игру на тай-брейк.

Пятая партия стала украшением вечера. «Локо» вел 14:11, но гости отыграли три матч-бола и вышли вперед (14:15). В критический момент зал погнал команду вперед. «Локомотив» вырвал концовку — 18:16.

Андрей Воронков после матча поблагодарил болельщиков за поддержку.

Ранее сообщалось о том, что в Кемерово 20 февраля состоялся матч мужской волейбольной Суперлиги: Белогорье на выезде обыграло Кузбасс со счетом 3:1.