Шашлыки или выгода: как не прогореть на майских праздниках в 2026 году

Майские праздники уже почти здесь. Манящий запах дымка, свежая зелень и три выходных дня подряд настраивают на расслабление. Но прежде чем бежать заказывать уголь и мясо, стоит взять в руки календарь и калькулятор. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобрался, как спланировать отдых в 2026 году так, чтобы не потерять в деньгах и при этом успеть насладиться теплом. Оказалось, что любимый всеми май — настоящая ловушка для кошелька.

Государство подарило россиянам два аккуратных блока для отдыха. Первый — с 1 по 3 мая в честь Праздника Весны и Труда. Второй — с 9 по 11 мая, чтобы отметить День Победы. Всего три дня туда, три дня сюда. И между ними — рабочие будни. Дальше в календаре значатся июньские праздники (12-14 июня), ноябрьский День народного единства (4 ноября) и долгожданный выходной 31 декабря.

Но есть и плохая новость для тех, кто мечтал о длинном майском вояже. Май 2026 года официально признан самым невыгодным месяцем для отпуска. Причина проста и жестока: в этом месяце слишком много праздничных нерабочих дней. А отпускные, в отличие от зарплаты, зависят не от количества красных дней в календаре, а от среднего заработка. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже стоит один рабочий день, но тем дешевле обходится день отпускной.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова объяснила механизм на пальцах. Если у человека фиксированный оклад, то в январе, где было всего 15 рабочих дней, каждый отработанный час стоит дорого. Но если взять отпуск в январе, то суммарная выплата (оклад за отработанные дни плюс отпускные) может оказаться ниже обычной зарплаты. То же самое ждет и любителей майских каникул.

Главный совет от эксперта звучит парадоксально, но работает безотказно: в месяцах с маленьким количеством рабочих дней лучше не отдыхать, а работать. И наоборот. Самый жирный месяц для отпуска в 2026 году — это июль. Там целых 23 рабочих дня. Чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше стоимость одного дня, а значит, разница между зарплатой и отпускными почти не ощущается либо отпуск даже выгоднее.

Вслед за июлем идут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. В каждом из них по 22 рабочих дня. Это золотая середина для тех, кто хочет и отдохнуть, и не остаться с пустым кошельком после отпуска.

Конечно, есть и другая стратегия. Некоторым людям важна не сумма на карте, а продолжительность отдыха. Такие граждане сознательно идут на потерю в деньгах и берут отпуск между майскими праздниками, чтобы получить почти две недели непрерывного ничегонеделания. Или присоединяют пару дней к январским каникулам. Эксперт не осуждает такой выбор, но предупреждает: финансовая выгода в этих случаях будет стремиться к нулю.

При планировании стоит держать в голове еще два фактора. Цены на билеты и отели в популярные месяцы (то есть в тот же июль) кусаются. А в низкий сезон, наоборот, можно сэкономить на поездке, но потерять на зарплате. В общем, идеального рецепта не существует. Но одно ясно точно: майские праздники лучше просто отгулять как положено — с шашлыками, а не с больничным или финансовой отчетностью. А полноценный отпуск спланировать на июль или сентябрь. Так и денег больше, и голова на месте.

