Война с кровопийцами: в российском городе объявили тройную обработку от комаров

Лето в Надыме — это не только белые ночи и шашлыки, но и полчища крылатых вампиров. Местные власти решили взять реванш у природы. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , на портале «ЕИС Закупки» появился победитель тендера, который этим летом трижды пройдется по общественным территориям с инсектицидами. Под удар попадут комары, клещи и прочий гнус, который годами портил отдых горожанам. Город берет паузу на перезарядку.

Подрядчик определен, контракт подписан. Теперь у кровососущих осталось совсем мало времени. Первым делом на места выйдут энтомологи. Специалисты обследуют каждую зону, оценят плотность популяции вредителей и составят точную карту распыления. Без разведки не обойтись: лить химию на пустые места никто не будет.

Непосредственная атака начнется после 15 июня. Главное условие — сухая погода. Если дождь смоет препарат, эффекта не будет. Поэтому подрядчик будет следить за небом, как космический диспетчер. При благоприятном прогнозе в воздух поднимется мелкодисперсное облако отравы. Оно осядет на листья, траву и асфальт, оставив насекомым только один исход.

Первый этап — самый массовый. Но война на истощение продолжается. Через две недели, если лабораторные пробы покажут положительный результат (читай: комаров стало меньше), последует вторая волна обработки. Уцелевшие особи получат контрольный удар. Третий, финальный заход запланирован уже на август, когда лето идет на спад, но гнус еще пытается держать оборону.

Какие именно места спасут от нашествия? Список выглядит как туристическая карта Надыма для пешеходов. В него вошли Кедровая роща — любимое место прогулок семей. Парк культуры и отдыха имени Е. Ф. Козлова, где обычно играют дети и отдыхают пенсионеры. Бульвар имени Стрижова. Сквер у Свято-Никольского храма, где тишина и покой особенно нужны. И еще несколько десятков общественных пространств. Общая площадь обрабатываемой территории — более 526 квадратных метров.

Пока не уточняется, какой именно препарат будет использован. Но власти уверяют, что концентрации безопасны для людей и домашних животных. Основная цель — ампутировать комариный аппетит. Если кампания пройдет успешно, жители Надыма впервые за многие годы смогут сидеть на лавочке вечером без постоянных хлопков по щекам и ногам. Осталось дождаться 15 июня и надеяться, что природа не вмешается с внезапным ливнем.

