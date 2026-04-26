Россиянин ищет нового хозяина для волшебного кота за 777 777 рублей

Обычный кот, черный, с белым пятном на груди. Но его хозяин уверен: внутри этого пушистого тела скрывается могучий чародей. Житель кузбасской столицы выставил на продажу «волшебного кота» и просит за него не три копейки, а сумму с пятью семерками. Почему обычный человек не достоин такого питомца и что идет в нагрузку к магическому животному — в материале VSE42.Ru .

Объявление на популярной торговой площадке начинается с неожиданного признания. Автор, житель кузбасской столицы, пишет честно: кота оставила сестра, которая уехала, а сам он, обычный человек без сверхспособностей, не может обеспечить питомцу должный уровень внимания. Потому что кот, как выяснилось, обладает магией, а такой экземпляр требует руки настоящего чародея.

В комплекте с животным продается много полезного. Во-первых, большой лоток с подстилкой, миски для еды и воды, а также две когтеточки. Во-вторых, целых три игрушки: та, которой кот играет, та, которой он не играет, и отдельная игрушка, которую питомец, по словам хозяина, откровенно боится. Какая именно игрушка внушает ужас волшебному созданию, в объявлении не уточняется, но это только добавляет загадочности.

Но главные сокровища спрятаны в конце списка. К лоту прилагается кукла вуду этого же кота, а также, по желанию покупателя, магическая книга. О содержании фолианта ничего не сказано — возможно, это справочник по бытовым заклинаниям, а возможно, руководство по общению с потусторонними силами. Владелец явно намекает: обладание таким животным — это не просто кормление и уборка лотка, а посвящение в некий таинственный культ.

Сам питомец, судя по двум фотографиям, выглядит вполне обычно. Черная шерсть, белая манишка на груди, спокойный взгляд. Никаких светящихся глаз или парящей шерсти на снимках не запечатлено. Но, возможно, магия просто не фиксируется объективом.

Стоимость набора — 777 777 рублей. Хозяин, однако, готов к переговорам и специально указал, что торг уместен. Вероятно, если потенциальный покупатель докажет свою причастность к колдовскому цеху, цену можно снизить до более скромной суммы.

Пока неизвестно, нашелся ли чародей, готовый выложить почти миллион за кота с вуду-аксессуарами. Но объявление уже стало локальной сенсацией. Пользователи гадают: действительно ли хозяин верит в магию своего питомца или это просто очень креативный способ привлечь внимание к судьбе животного. В любом случае, история получилась на редкость трогательной и странной одновременно. Кому-то черный кот с галстуком принесет удачу, кому-то — убытки, но точно не оставит равнодушным.

