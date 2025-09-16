Кадыров назвал себя ярым болельщиком спорта
Глава Чечни Кадыров: «Очень сильно переживаю за любимых спортсменов»
Глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с РИА Новости признался, что является ярым спортивным болельщиком.
«Я ярый болельщик именно спорта. Очень сильно переживаю за любимых спортсменов. Вообще чеченцы в целом ярко выраженно любят спорт и не только болеют, но и активно им занимаются. Так что я не только футбольный болельщик», — сказал Кадыров.
Глава Чечни вручает дорогие подарки наиболее отличившимся чеченским спортсменам. Так, в августе он подарил автомобиль «Майбах» Хамзату Чимаеву, который стал чемпионом UFC в среднем весе после победы над Дрикусом дю Плесси.