«Формула‑1» по-каширски: ДПС устроила погоню за нарушителем на электросамокате

В подмосковной Кашире-1 экипаж мотобатальона Дорожно-патрульной службы (ДПС) устроил погоню за водителем электросамоката. Кадры этого события, снятые очевидцами, были опубликованы в социальных сетях, сообщил REGIONS.

Судя по видеозаписи, нарушитель правил движения пытался уйти от преследования на полицейском мотоцикле, двигаясь по территории сквера и другим местам, не предназначенным для объезда.

Маршрут беглеца на самокате пролегал через оживленную городскую площадь, а также через сквер имени Моргунова. В этих локациях в момент погони вполне могли находиться обычные пешеходы, что создавало дополнительную угрозу для их здоровья и безопасности. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как мотоцикл ДПС неотступно следует за нарушителем.

Стоит отметить, что в весенний период традиционно усиливается контроль со стороны Госавтоинспекции за так называемыми средствами индивидуальной мобильности (СИМ), к которым, помимо электросамокатов, относятся электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса, а также за двухколесным транспортом в целом.

