Кагарлицкий попрощался с «братвой» из Нижнего Новгорода
Нападающий Кагарлицкий объявил об уходе из «Торпедо»
Фото: [ХК «Торпедо»]
Нападающий Дмитрий Кагарлицкий объявил о своем уходе из нижегородского «Торпедо».
«Братва, удачи и без травм. Лютые — вы лучшие! Всем спасибо. А мы идем дальше», — обратился в соцсетях хоккеист к уже бывшим партнерам по команде.
35-летний хоккеист выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. В минувшем сезоне Кагарлицкий набрал 36 (9+27) очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Нападающий входит в топ-10 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю, всего на его счету 495 (179+316) очков за карьеру в лиге. Ранее в КХЛ Кагарлицкий играл за новокузнецкий «Металлург», «Донбасс», «Северсталь», московское «Динамо», СКА и «Ак Барс».
Ранее голкипер «Металлурга» Илья Набоков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Ожидается, что следующий сезон он проведет в магнитогорском клубе на правах аренды.