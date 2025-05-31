Кагарлицкий попрощался с «братвой» из Нижнего Новгорода

«Братва, удачи и без травм. Лютые — вы лучшие! Всем спасибо. А мы идем дальше», — обратился в соцсетях хоккеист к уже бывшим партнерам по команде.

35-летний хоккеист выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. В минувшем сезоне Кагарлицкий набрал 36 (9+27) очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий входит в топ-10 лучших бомбардиров КХЛ за всю историю, всего на его счету 495 (179+316) очков за карьеру в лиге. Ранее в КХЛ Кагарлицкий играл за новокузнецкий «Металлург», «Донбасс», «Северсталь», московское «Динамо», СКА и «Ак Барс».

Ранее голкипер «Металлурга» Илья Набоков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Ожидается, что следующий сезон он проведет в магнитогорском клубе на правах аренды.