Российский голкипер заключил контракт с «Колорадо»

«Лавины» выбрали Набокова во втором раунде драфта-2024 под общим 38-м номером.

В прошлом сезоне 22-летний голкипер провел 49 матчей за «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 92,3% бросков. В сезоне 2023/2024 Набоков завоевал Кубок Гагарина в составе «Металлурга» и был признан MVP плей-офф, став самым молодым хоккеистом, удостоившимся этого приза.

Агент вратаря Шуми Бабаев сообщал, что не исключен вариант, при котором Набоков после подписания контракта с «Колорадо» еще на год останется в России.

В «Эвеланш» основным голкипером является Маккензи Блэквуд, с которым клуб заключил новый пятилетний контракт с кэпхитом $5,25 млн. Бэкапом Блэквуда будет Скотт Веджвуд, у которого соглашение с «Колорадо» действует еще год.

За клуб из Денвера выступают россияне Валерий Ничушкин и Никита Прищепов, а в апреле контракт с «Колорадо» заключил форвард СКА Захар Бардаков.