Каюр из Подмосковья стал победителем всероссийской трехдневной гонки «На семи холмах»

Павел Александров из Можайского городского округа стал победителем всероссийских трехдневных соревнований на собачьих упряжках «На семи холмах» в Удмуртии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Известно, что всего в этом году в гонке приняли участие пятьдесят девять спортсменов из разных городов России, двое из которых каюры из Московской области. Павел Александров из Можайского городского округа принимал выступал на дистанции 130 км в упряжке из семи собак, вторая участница из подмосковных Химок Светлана Мороз вышла на дистанцию «скиджоринг» 40 км среди женщин.

В гонке в упряжках «open» победу одержал подмосковный каюр Павел Александров, преодолев дистанцию в 130 км за 8:09:05 часов. Второе и третье место на пьедестале заняли спортсмены из Санкт Петербурга Олеся Каримова и Евгений Мишин.

Светлана Мороз из подмосковных Химок на дистанции 40 км в дисциплине «скиджоринг» заняла третье место, показав результат 3:35:38 часа. Первое место у каюра Анны Беспаловой из Рязани, второе место у Ольги Колодиной из Уфы.