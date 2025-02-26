«Как мой «папа» может быть расистом?»: Дидье Дрогба заступился за Моуринью

Дрогба обратился к «Галатасараю», за который когда-то выступал, с просьбой прекратить преследование тренера.

«Поверьте мне, я знаю его уже 25 лет, и он не расист. Как мой «папа» может быть расистом?» — написал Дрогба в соцсетях.

Дидье Дрогба играл под руководством Жозе Моуринью в «Челси».

«Галатасарай» заявил о намерении подать в суд на Моуринью после того, как тот заявил, что тренеры и запасные клуба «прыгали, как обезьяны». Также португальский специалист предположил, что у его команды могли быть проблемы, если бы матч «Галатасарай» — «Фенербахче» обслуживала бы турецкая бригада арбитров.