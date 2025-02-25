Жозе Моуринью может попасть под суд из-за расистских высказываний

Футбольный клуб «Галатасарай» заявил о намерении возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями известного португальского тренера Жозе Моуринью, возглавляющего «Фенербахче».

После матча «Галатасарая» и «Фенербахче» (0:0) Моуринью поблагодарил бригаду судей во главе со словенцем Славко Винчичем и заявил, что, если бы игру обслуживали турецкие арбитры, это «была бы катастрофа».

Кроме того, Моуринью сказал, что запасные и тренеры «Галатасарая» «прыгали, как обезьяны».

«С самого начала работы в Турции главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью постоянно выступал с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания перешли от аморальных комментариев к попросту бесчеловечной риторике», — говорится в заявлении «Галатасарая».

Жозе Моуринью работал в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале», «МЮ», «Тоттенхэме» и «Роме». Он является единственным в мире тренером, который побеждал в трех еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

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