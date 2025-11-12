Как оставаться в форме после 60: каширские пенсионеры держат здоровье в тонусе благодаря гимнастике

В Кашире пожилые жители активно занимаются гимнастикой в рамках проекта «Активное долголетие». На тренировках участники используют гимнастические палки — простое, но эффективное оборудование, которое помогает укреплять мышцы спины, улучшать осанку и сохранять подвижность суставов.

Такие упражнения благотворно влияют на позвоночник, развивают гибкость и помогают дольше сохранять бодрость и активность.

Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Записаться на занятия можно по телефону 8 (49669) 28-147, а расписание доступно на сайте dolgoletie.mosreg.ru/activities.