Как в 12 лет записать гимн зумеров: интервью с исполнительницей хита «Сигма бой»

Вирусная песня «Сигма бой» захватила внимание не только в России, но и за рубежом. Этот вирусный трек стал настоящим хитом, покорив чарты Billboard и вызвав бурные обсуждения среди музыкальных критиков. Как рассказала исполнительница песни Мария Янковская в интервью журналу Super, ее жизнь после завоеванной популярности изменилась.

По словам девочки, ее стали чащи узнавать на улице, особенно во время гастролей по Европе.

«Меня узнавали абсолютно во всех городах, особенно в Берлине и Праге. Мы устраивали там сходки, и весь Карлов мост», — рассказала Мария.

Исполнительница «Сигма бой» считает, что успех песни объясняется не только запоминающейся мелодией, но и простыми, понятными текстами. Мама Маши Алины добавила, что работа композитора и автора текста (Михаил Чертищева и рок-певец Мукка) была на высшем уровне.

«И я уже не говорю о том, что Маша и Света (Светлана Betsy Чертищева, в дуэте с которой Маша записала песню — Прим. ред.) очень талантливые и сделали все круто. У нас получилась классная коллаборация. Мощная. Поэтому такой результат», — отметила Алина Янковская.

Несмотря на популярность, Мария продолжает учебу, но из-за буллинга в школе перешла на онлайн-обучение. Девочка отметила, что насыщенный график не мешает ей учиться, так как она может переслушивать уроки. Также юная певица отметила, что из-за популярности ей стало сложнее видеться с друзьями.

Исполнительницы «Сигма бой» Мария и Света стали друзьями и соперницами одновременно. Янковская отметила, что между ними сложилась здоровая конкуренция и интересное сотрудничество.

В интервью Маша также рассказала, что музыка в будущем останется для нее в приоритете, но планы развиваться в кинематографе у девочки тоже есть.

В свободное время, рассказала артистка, она общается с подругами, ест мороженое, которое очень любит. Маша поделилась своими планами отправиться в путешествие. Больше всего ее привлекает Испания. А среди школьных предметов девочке больше всего нравится математика и музыка.

Также Мария активно следит за трендами в социальных сетях. Ее любимым ТикТок-трендом является «Сигма бой».

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины назвали песню «Сигма бой» пропагандой России.