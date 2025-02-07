В СНБО Украины назвали песню «Сигма бой» пропагандой России

СНБО Украины приняло решение бороться с российской песней «Сигма бой». По мнению центра по борьбе с дезинформацией, прославившаяся на весь мир российская песня является пропагандой.

Как сообщает ведомство в своем телеграм-канале, песня 12-летних Betsy (Светланы Чертищевой) и Марии Янковской не просто прославилась на весь мир, но стала вирусной и захватила внимание молодежи по всему миру. Активно публикуется этот трек и в различных социальных сетях.

В СНБО уверены, что 12-летние девочки использовали музыку как некий инструмент soft power – фактически, закрепляя и культурное влияние, и свои нарративы через этот трек. «Сигма бой», кстати, пытались запретить и в Европе.

Напомним, ранее стало известно, что одна из исполнительниц этой песни подверглась буллингу в школе.