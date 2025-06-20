«КАМАЗ-мастер» выступит на ралли «Шелковый путь»

Раллийная команда «КАМАЗ-мастер» сообщила, что на ралли «Шелковый путь» выставит пять экипажей.

В грузовом зачете ралли примут участие экипажи: Эдуард Николаев, Евгений Яковлев, Владислав Глухов — КАМАЗ-435092 (капотной компоновки), Дмитрий Сотников, Сергей Кренев, Ильгиз Ахметзянов — КАМАЗ-435091 (K5), Богдан Каримов, Дмитрий Никитин, Айдар Бигашев — КАМАЗ-435091 (K5), Алмаз Ахмедов, Иван Мальков, Иван Татаринов — КАМАЗ-435091 (K5), Антон Шибалов, Александр Куприянов, Данил Телепов — КАМАЗ-43509 (газодизельный).

Ралли «Шелковый путь» пройдет в 15-й раз. Гонка будет проводиться по бездорожью России и Монголии. Общая дистанция ралли-марафона составит 4792 км. Старт гонки намечен 12 июля в Иркутске, финиш — 22 июля в Горно-Алтайске.

Кроме грузовиков, на старт выйдут внедорожники, мотовездеходы, а также райдеры на квадроциклах и мотоциклах.

Ранее сборная России по дзюдо завоевала рекордное число медалей на чемпионате мира в Будапеште ­­— три золотые и две бронзовые.