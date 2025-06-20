Россияне показали лучший результат в истории на чемпионатах мира по дзюдо

В Будапеште завершился чемпионат мира по дзюдо. В заключительный день соревнований российский тяжеловес (100+ кг) Инал Тасоев выиграл золотую медаль соревнований.

В финале Тасоев встретился с грузинским дзюдоистом Гурамом Тушишвили. Спортсмены до этого шесть раз выходили на татами друг против друга, и в активе Тушишвили, серебряного призера Олимпиады, была только одна победа.

На этот раз грузин повел в счете, заработав юко, но Тасоев ответил подсечкой на ваза-ари, что и принесло ему победу.

Золото Тасоева стало третьим для российской команды. Ранее чемпионами мира стали Тимур Арбузов и Матвей Каниковский, а Аюб Блиев и Арман Адамян завоевали бронзовые награды.

Таким образом, выступление сборной России в Будапеште стало лучшим за всю историю выступления национальной команды на чемпионатах мира, начиная с дебюта в 1965 году. До этого сборная России выигрывала три золота на чемпионате мира 2001 года при отсутствии медалей другого достоинства.

Ранее спортсменка из Подмосковья Любовь Асонова стала чемпионкой мира по рукопашному бою.